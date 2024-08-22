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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lastik değişimi sırasında meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:28
Şanlıurfa'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Feci Kaza Birecik’te Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki TAG Otoyolu'nda tragik bir kaza meydana geldi. Lastiğini değiştirmek amacıyla aracından inen 3 kişinin, bir tır tarafından vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Olay, Ferhat Bingöl'ün (40) kullandığı 06 AB 569 plakalı otomobilin, otoyolda lastiğinin patlaması üzerine sağa çekmesiyle başladı. Bu esnada, A.U. (34) idaresindeki 73 DD 443 plakalı tır, lastiği değiştirmekte olan sürücü ve yanındaki 2 kişiye çarptı.

Kurtarma Çalışmaları Hızla Başladı

Kaza ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontroller sonucunda, sürücü Ferhat Bingöl ile Halil Ayhan Sunan’ın (35) hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca ağır yaralanan Serhat Çakar (26), ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Maalesef, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Serhat Çakar da kurtarılamadı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Olay sonrası tır sürücüsü A.U., polis tarafından gözaltına alındı.

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