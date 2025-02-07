Şanlıurfa'da Genci Öldüren Aile Üyeleri Tutuklandı

Şanlıurfa'da Şok Olay: Gencin Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'ın cesedinin toprağa gömülü olarak bulunmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Ocak'ta ilçenin kırsal Kepezli Mahallesi'nde yapılan incelemeler sonucu cesedi tespit etti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kadir Tabazığ'ın cenazesiyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında, maktulün babası I.T. ve kardeşi A.A. da yer alıyor.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, baba I.T. ve kardeşi A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri, olay yeri çevresinde geniş çaplı bir araştırma yürütmeye devam ediyor.