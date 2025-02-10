Şanlıurfa'da Hijyen İhlali: Tatlıcı Mühürlendi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, hijyen kurallarına uymadığı belirlenen bir tatlıcı, yapılan denetim sonucunda mühürlendi. Olay, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin, aranan bir şahsın yakalanması amacıyla bir adrese düzenlediği baskınla ortaya çıktı.

Denetim sırasında, tatlıcı işletmesinde hijyen standartlarının ihlal edildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri durumu hızlıca Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri, gerçekleştirilen denetimde işletmenin ruhsatsız olduğunu da belirleyerek, gerekli işlemleri başlattı.

İşletme sahibine cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, işletmeyi mühürleyerek faaliyetten men etti. Bu olay, hijyen kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle tatlıcı olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.