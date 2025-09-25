Şanlıurfa'da Husumet Sona Erdi: Tüysüz ve Gülel Aileleri Barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Tüysüz ve Gülel aileleri, milletvekili İbrahim Özyavuz ve kanaat önderi Emin Yetim'in çabasıyla barıştı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 15:00
Şanlıurfa'da husumet sonlandırıldı

Karaköprü'de barış yemeği ve dualarla yakınlaşma

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde aralarında uzun süredir husumet bulunan iki aile, yapılan girişimler sonucu barıştırıldı.

Siverek ilçesinde 3 yıl önce meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü kavganın ardından başlayan anlaşmazlık, tarafları bir araya getiren görüşmelerle sona erdirildi.

Barış için devreye girenler arasında MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile kanaat önderi Emin Yetim yer aldı. İkna sürecinin tamamlanmasının ardından taraflar Çamlıyayla Mahallesi'nde düzenlenen bir barış yemeğinde buluştu.

Etkinlikte taraflar salavat getirip Kur'an-ı Kerim'in altından geçti; okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti bitirdiklerini ilan ettiler.

Milletvekili İbrahim Özyavuz, burada yaptığı konuşmada barışa katkı sunan her iki tarafa da teşekkür etti.

