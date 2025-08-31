DOLAR
Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştı

Şanlıurfa Haliliye'de Merve Yıldırım'ın ölümüyle başlayan husumet, Başkan Gülpınar ve kanaat önderlerinin çabasıyla Yıldırım ve Avcı aileleri arasında barışla sonuçlandı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:05
Haliliye'de Yıldırım ve Avcı aileleri uzlaştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, yapılan arabuluculukla barıştı.

Olayın kökeni, kent merkezinde 3 Ağustos'ta Merve Yıldırım'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle başlayan anlaşmazlığa dayanıyor. Bu üzücü gelişmenin ardından Yıldırım ve Avcı aileleri arasında husumet oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile kanaat önderleri, tarafları uzlaştırmak için yoğun çaba gösterdi.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Karşıyaka Mahallesi Yıldız Camisi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Salavat getirilip Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını açıkladı.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, barışa katkı sunan iki tarafa da teşekkür ederek, "Yaşanan elim kaza çok üzücüdür ancak takdiri ilahidir. Bu kazayı kimse istemezdi. Yıldırım ailesine acılarına rağmen barış sürecine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Avcı ailesi de iradesini ortaya koyarak sürece destek verdi. Bu süreçte bizim adımıza çaba gösteren İbrahim Kaymaz kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Barış, her zaman hayır ve bereket getirir." ifadelerini kullandı.

