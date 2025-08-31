Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştı

Haliliye'de Yıldırım ve Avcı aileleri uzlaştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, yapılan arabuluculukla barıştı.

Olayın kökeni, kent merkezinde 3 Ağustos'ta Merve Yıldırım'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle başlayan anlaşmazlığa dayanıyor. Bu üzücü gelişmenin ardından Yıldırım ve Avcı aileleri arasında husumet oluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile kanaat önderleri, tarafları uzlaştırmak için yoğun çaba gösterdi.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından Karşıyaka Mahallesi Yıldız Camisi'nde bir barış yemeği düzenlendi. Salavat getirilip Kur'an-ı Kerim'in altından geçen taraflar, okunan duanın ardından kucaklaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını açıkladı.

Gülpınar, burada yaptığı konuşmada, barışa katkı sunan iki tarafa da teşekkür ederek, "Yaşanan elim kaza çok üzücüdür ancak takdiri ilahidir. Bu kazayı kimse istemezdi. Yıldırım ailesine acılarına rağmen barış sürecine katkı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Avcı ailesi de iradesini ortaya koyarak sürece destek verdi. Bu süreçte bizim adımıza çaba gösteren İbrahim Kaymaz kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Barış, her zaman hayır ve bereket getirir." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Ailelerin ikna edilmesinin ardından Karşıyaka Mahallesi Yıldız Camisi'nde barış yemeği düzenlendi.