Şanlıurfa'da İçme Suyu Yenileme Çalışmaları: ŞUSKİ Kesintisiz Su Hedefi

Şanlıurfa'da İçme Suyu Altyapısı Yenileniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde içme suyu hatlarını yenileyerek Şanlıurfa’yı kesintisiz bir su altyapısına kavuşturmayı hedefliyor. Çalışmalar, hem merkez ilçelerde hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı ve koordineli şekilde yürütülüyor.

Çalışma Kapsamı ve Hedefler

ŞUSKİ ekipleri, mevcut hatların yenilenmesi, su temininde yetersiz kalan bölgelere yeni boru hatları eklenmesi ve su kayıplarını azaltmaya yönelik bağlantı noktalarının iyileştirilmesi gibi planlı adımları hayata geçiriyor. Projenin amacı, vatandaşların günlük su ihtiyacını güvenilir biçimde karşılamak.

Saha Süreci ve Önceliklendirme

Çalışmaların başlangıcında ŞUSKİ, öncelikle ihtiyaç analizi yaparak hangi mahalle ve köylerin öncelikli olduğunu belirliyor. Ardından saha ölçümleri, kazı işlemleri, boru montajı ve test süreçleri sistematik olarak tamamlanıyor. Bu adımlar, altyapı yenilemesinin kalıcı ve verimli olmasını sağlamak üzere titizlikle yürütülüyor.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü içme suyu şebeke hat döşeme projesi, Şanlıurfa’nın merkezinden kırsalına uzanan geniş alanda vatandaşlara pratik ve sistemli su hizmeti sunma hedefiyle devam ediyor.

