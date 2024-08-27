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Şanlıurfa'da İnşaat Temeline Düşen Araçta Üç Yaralı

Karaköprü'de inşaat temeline düşen otomobildeki üç kişi, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 01:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 01:22
Şanlıurfa'da İnşaat Temeline Düşen Araçta Üç Yaralı

Şanlıurfa'da İnşaat Alanına Düşen Araçta Yaralılar

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, inşaat temeline düşen otomobilde bulunan üç kişi yaralandı. Olay, Akpiyar Mahallesi'ndeki inşaat alanında saat 15:30 sularında gerçekleşti.

Olayın Ayrıntıları

Otomobil, A.C.A. tarafından yönetiliyordu. 34 EM 0079 plakalı araç, kontrolünü kaybederek yaklaşık 7 metre derinliğindeki bir kazı alanına düştü. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü A.C.A. ile yolcular E.B. ve A.T.'yi başarılı bir şekilde tahliye etti.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. A.T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi, diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor. Ekiplerin, aracın kazı alanından çıkarılması için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Bu olay, sürücülerin dikkatli olmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi...

Karaköprü'de yaklaşık 7 metre yüksekten bir inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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