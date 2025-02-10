Şanlıurfa'da İşçi, Tamir Ettiği Otobüsün Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Kaza

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan bir iş kazasında, tamir ettiği otobüsün altında kalan Ali Badıllı (35) hayatını kaybetti. Olay, Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Kaza Anı ve Müdahale

Badıllı, tamir işlemleri sırasında krikonun kayması sonucu otobüsün altında sıkıştı. Çevredeki esnaf ve işçiler, hemen yardıma koşarak Badıllı'nın sıkıştığı yerden çıkarılmasına destek oldular.

Yardım edildikten sonra ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan Badıllı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu trajik olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.