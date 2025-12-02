Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: 249 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde jandarma ekipleri büyük çaplı bir kaçakçılık girişimini açığa çıkardı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 249 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri şüpheli sürücüyü gözaltına alarak, konuya ilişkin adli tahkikat başlattı.

VİRANŞEHİR İLÇESİNDE DURDURULAN BİR ARAÇTA, PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON TL OLAN 249 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.