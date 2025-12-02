Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçakçılık Operasyonu: 249 Cep Telefonu Ele Geçirildi

Viranşehir'de jandarma ekipleri bir araçta piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 249 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirip şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:53
Operasyonun Detayları

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolünde jandarma ekipleri büyük çaplı bir kaçakçılık girişimini açığa çıkardı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Karakuzu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 249 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri şüpheli sürücüyü gözaltına alarak, konuya ilişkin adli tahkikat başlattı.

