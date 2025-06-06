Şanlıurfa'da Kaçan Kurbanlık Boğa Parkta Yakalandı

Şanlıurfa’da Kaçan Kurbanlık Boğa Parkta Uyuşturuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, kesime götürülürken ipini koparan kurbanlık boğa, bir parka sığındı. Olay, Osman Gazi Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kurban sahipleri, boğayı kendi imkanları ile yakalayamayınca, Haliliye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Yakalama Timi'nden yardım talep etti.

Olay yerine intikal eden ekipler, kaçan boğayı parkın içinde buldu ve güvenli bir şekilde yakaladı. Boğa, iğneyle uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Ekipler, başarılı bir operasyon sonrasında boğayı sahiplerine teslim etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kesime götürülürken kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı.