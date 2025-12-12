Şanlıurfa'da KADES İhbarına Giden Polisin Parmağını Isıran Şüpheli Tutuklandı

Olayın Detayları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbarı değerlendirerek olay yerine intikal etti. Olayda, bölgeye gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıs, bir polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı.

Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

