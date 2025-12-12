DOLAR
Şanlıurfa'da KADES İhbarına Giden Polisin Parmağını Isıran Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'da KADES ihbarına giden polise mukavemet eden ve bir memurun parmağını ısıran şüpheli yakalandı; üzerinde 1 adet tabanca bulundu, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:44
Olayın Detayları

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbarı değerlendirerek olay yerine intikal etti. Olayda, bölgeye gelen polis ekiplerine mukavemet gösteren şahıs, bir polis memurunun parmağını ısırarak yaraladı.

Şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

