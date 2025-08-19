DOLAR
40,89 0%
EURO
47,78 -0,08%
ALTIN
4.386,13 -0,13%
BITCOIN
1.748.755,23 63,22%

Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 47 dereceyi Gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi; vatandaşlar Balıklıgöl, parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 14:22
Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 47 dereceyi Gösterdi

Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 47 dereceyi Gösterdi

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yüksek sıcaklar sürüyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Atatürk Bulvarı'nda ölçülen 47 derece sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl Yerleşkesi, parklar ve ağaç gölgeliklerini tercih ediyor. Bu yoğunluk bazı alanlarda sakinliğe ve sokaklarda azalmaya neden oldu.

Vatandaşlardan Ali Yavuz, sıcak havadan dolayı evde kalamadığını belirterek, park ve ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47...

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi ile parklarda ve ağaç gölgeliklerinde serinlemeyi tercih etti.

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırşehir'de Emekli Kadını Polis Kılığıyla Dolandıran 3 Zanlı Tutuklandı
2
Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı
3
Aydın'da AK Parti Heyeti Özlem Çerçioğlu'nu Ziyaret Etti
4
Hafta Boyu Sıcaklık Artışı: Yurt Genelinde Mevsim Normalleri Üstünde
5
Hamas: Gazze'deki Soykırım Durdurulsun — İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı
6
Hastanelerde hijyende yeni dönem: QR kodla temizlik hızlanıyor
7
Bursa Başköy'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

Aydın ve Kars'ta eski hükümlü ve TMY'lere özel daimi işçi kadrosu açıldı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle