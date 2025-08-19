Şanlıurfa'da Kavurucu Sıcaklar: Termometre 47 dereceyi Gösterdi

Kentte hayatı olumsuz etkileyen yüksek sıcaklar sürüyor

Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kent genelinde etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Atatürk Bulvarı'nda ölçülen 47 derece sıcaklık nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl Yerleşkesi, parklar ve ağaç gölgeliklerini tercih ediyor. Bu yoğunluk bazı alanlarda sakinliğe ve sokaklarda azalmaya neden oldu.

Vatandaşlardan Ali Yavuz, sıcak havadan dolayı evde kalamadığını belirterek, park ve ağaç gölgeliklerinde vakit geçirdiğini söyledi.

