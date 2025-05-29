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Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuğu Bulma Çalışmaları 4. Güne Taşındı

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Ahmet Ali için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 09:40
Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuğu Bulma Çalışmaları 4. Güne Taşındı

Arama Çalışmaları Dördüncü Günde Devam Ediyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 26 Mayıs tarihinde sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Ahmet Ali için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde sürdürüyor. Olayın yaşandığı Şeyhçoban Mahallesi civarında, Ahmet Ali'nin kaybolmasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde durdurulan arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

Büyük Bir Ekip ile Arama Çalışmaları

Arama çerçevesinde geniş bir alanda faaliyet gösteren ekipler arasında İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri bulunuyor. Uzman ekipler, bölgedeki sulama kanalında detaylı bir arama gerçekleştiriyor ve kaybolan çocuğu bulmak için var gücüyle çalışıyor.

Olayın Gelişimi

Ahmet Ali, 26 Mayıs tarihinde sulama kanalına girdiği esnada akıntıya kapıldı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı sonucu, hemen olay yerine dalgıç polisler ve diğer kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları hala devam ediyor ve çevre halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğu bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

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