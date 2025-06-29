Şanlıurfa'da Kıyma Makinesine Kapanan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa'da meydana gelen üzücü bir olayda, 12 yaşındaki İsmail Ç., evde et çekerken kıyma makinesine elini kaptırdı. Merkez Haliliye ilçesi Esentepe Mahallesi'nde gerçekleşen kaza, ailesinin durumu fark etmesiyle acil yardım çağrısı yapılmasına neden oldu.

Ailesinin çabalarına rağmen, İsmail'in eli makineden kurtarılamadı. 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda, İsmail'in eli sıkıştığı yerden başarıyla kurtarıldı.

Kurtarma işleminin ardından, ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Ç., burada ameliyata alındı. Olay, çevredekilerde büyük bir endişeye yol açtı.

Şanlıurfa'da kıyma makinesine elini kaptıran 12 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastanede ameliyata alındı.