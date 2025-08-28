DOLAR
Şanlıurfa'da otele silahlı saldırı: 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa Eyyübiye'de 26 Ağustos'ta otele düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı; 3'ü serbest bırakıldı. Olayda yaralanma olmadı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:01
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 26 Ağustos'ta bir otele yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada, gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay ve gözaltılar

Sarayönü Caddesi'ndeki bir otelin önüne 26 Ağustos tarihinde iki araçla gelen kişilerin otele doğru rastgele ateş ettiği, ardından olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, otelde maddi hasar oluştu.

Olayın hemen ardından ekipler ilk etapta 7 kişiyi gözaltına aldı; soruşturma kapsamında daha sonra 1 şüpheli daha yakalandı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 3'ü serbest bırakıldı. Soruşturma çalışmaları sürüyor.

