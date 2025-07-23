Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi.

Kaza Detayları

Nail Akkoyun (32) yönetimindeki 26 AEA 186 plakalı otomobil, Adnan Çetraz'ın kullandığı 06 GA 3392 plakalı araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay Yeri Müdahalesi

İhbar üzerine hemen olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralılar ve Kayıplar

Kazada, sürücü Nail Akkoyun ile birlikte otomobillerde bulunan Semra Çetraz (27), Abdulkadir Kılıç (62), Sabiha Çetraz (21) ve Ali Sait Çetraz (4) yaralandı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan Abdulkadir Kılıç'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.