Şanlıurfa'da Otomobil-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı feci bir kaza sonrasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Halil Koçyiğit (42) yönetimindeki 61 RA 327 plakalı otomobilin, İbrahim Karakaya (62) idaresindeki 33 ACS 134 plakalı traktörle çarpışması sonucu gerçekleşti. Olay, Siverek-Çermik kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada araç sürücüleri ile otomobildeki yolcu Mehmet Kılıçarslan yaralandı.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Halil Koçyiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yaşanan bu üzücü olay, bölgedeki trafiği de etkiledi. Olay yerinde bulunan araçların kaldırılmasının ardından yol kısa bir süreliğine trafiğe kapandı, sonrasında tekrar açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.