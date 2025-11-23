Şanlıurfa'da Özel Bakım Merkezi Yangını: 7 Yaşındaki Otizmli Poyraz Efe Öztürk Hayatını Kaybetti

21 Kasım'da Şanlıurfa'da özel engelli bakım merkezinde çıkan yangında otizmli Poyraz Efe Öztürk (7) yaşamını yitirdi; adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 18:10
Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki özel engelli bakım merkezinde 21 Kasım tarihinde çıkan yangın, binanın bir bölümünü kısa sürede sardı. Alevlerin arasında kalan Poyraz Efe Öztürk (7) ağır yaralandı.

Yaralı çocuk, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Poyraz Efe Öztürk hayatını kaybetti. Binada bulunan diğer kişiler ise ekipler tarafından tahliye edildi ve yangın söndürüldü.

Anne ve babası ayrı olan ve Osmaniyeli depremzede olduğu öğrenilen Poyraz Efe Öztürk'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Soruşturma

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde hizmet veren özel bir engelli bakım merkezinde meydana gelen yangından etkilenen kuruluşta kalan bir çocuğumuz maalesef hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

