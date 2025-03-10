Şanlıurfa'da Panelvan Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa ilinde meydana gelen panelvan kazası, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mehmet Fırat Y. tarafından idare edilen 48 UC 443 plakalı panelvanın Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde gerçekleşti. Panelvan, önce refüje çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarptı.

Olay sonrası hızla müdahale eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücü Mehmet Fırat Y. ve yanında bulunan Eyüp K.’yi ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Kaza anı görüntüleri, panelvanın sağ şeritteki ilerleyişi, refüje çarpması ve taşlık alana çarpma anını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.