Şanlıurfa'da Panelvan Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep yolunda meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 18:08
Şanlıurfa'da Panelvan Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa ilinde meydana gelen panelvan kazası, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Mehmet Fırat Y. tarafından idare edilen 48 UC 443 plakalı panelvanın Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde gerçekleşti. Panelvan, önce refüje çarptıktan sonra yolun karşısına geçerek taşlık alana çarptı.

Olay sonrası hızla müdahale eden sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücü Mehmet Fırat Y. ve yanında bulunan Eyüp K.’yi ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne nakletti.

Kaza anı görüntüleri, panelvanın sağ şeritteki ilerleyişi, refüje çarpması ve taşlık alana çarpma anını detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Hükümeti, Suriye'deki Yeni Yönetimi Hedef Alıyor
2
İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Keskin, Ramazan Söyleşileri'nde İstanbul'un Tarihini Anlattı
3
Bakanlıktan Çocuğunu İstismar Eden Baba ile İlgili Önemli Açıklama
4
Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek
5
Batman'da Hırsızlık Yapan İki Kadın Tutuklandı
6
Yunanistan Sınırında Yakalanan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
7
Filistin Başbakanı'ndan İsrail'e Uluslararası Baskı Çağrısı

Mart Aylık Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı: 6,2 Milyar TL Destek

TOKİ'den 250.000 Konut Müjdesi! Başvuru Tarihleri Ne Zaman Açıklanacak?

Sıfır Faizli Kredi Fırsatı: 55.000 TL'ye Kadar Ödeniyor

Ticaret Bakanlığı 2025 Personel Alımını Duyurdu: 988 Yeni Kadro Açılıyor!

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar