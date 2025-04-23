Şanlıurfa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, park halindeki üç araca çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki 34 EDP 708 plakalı otomobilin GAP Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Otomobil, park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat'ın durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.