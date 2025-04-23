DOLAR
38,29 -0,05%
EURO
43,68 0,2%
ALTIN
4.096,24 1,42%
BITCOIN
3.587.652,9 -2,85%

Şanlıurfa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında park halindeki araçlara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:04
Şanlıurfa'da Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, park halindeki üç araca çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki 34 EDP 708 plakalı otomobilin GAP Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkmasıyla gerçekleşti. Otomobil, park halindeki araçlara çarparak devrildi.

Olayın ardından bölgeye hızlı bir şekilde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü ile birlikte Mehmet Şeyhanlıoğlu ve Mehmet Zafer Bağdat, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Abdulsamet ve Mehmet Şeyhanlıoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Bağdat'ın durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde park halindeki üç araca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
2
MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan’da Çocuklara Coşku Dolu Bir Konser Verdi
3
Kayseri ve Çevre İllerde 23 Nisan Coşkulu Kutlamalar Gerçekleşti
4
Kosova Meclisi Üçüncü Defa Başkanını Seçemedi
5
Adıyaman'da Projeye Aykırı İnşaat Durduruldu
6
İstanbul ve Çevre İllerde Deprem Hissi: Ayrıntılar Geldi!
7
TBMM'nin 105. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı