Şanlıurfa'da Polis Kılığında 4 Milyon TL Dolandırıcılık: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa'da kendilerini polis, asker ve savcı diye tanıtan 3 kişi, 5 vatandaşı hedef alıp toplam 4 milyon 34 bin TL dolandırdı; suçüstü yakalanıp tutuklandılar.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 10:25
Emniyet Operasyonu ve Ele Geçirilenler

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları hedef alan şüphelilerin adreslerini tespit etti. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 7 adet cep telefonu, 12 adet sim kart ve 2 adet dizüstü bilgisayar yer aldı.

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin 5 kişiyi hedef alarak toplam 4 milyon 34 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLENLER

