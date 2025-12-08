Şanlıurfa'da Polis Kılığında 4 Milyon TL Dolandırıcılık: 3 Kişi Suçüstü Yakalandı

Emniyet Operasyonu ve Ele Geçirilenler

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları hedef alan şüphelilerin adreslerini tespit etti. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs suçüstü yakalandı.

Operasyon sırasında ele geçirilenler arasında 7 adet cep telefonu, 12 adet sim kart ve 2 adet dizüstü bilgisayar yer aldı.

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemede, şüphelilerin 5 kişiyi hedef alarak toplam 4 milyon 34 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Yakalanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

