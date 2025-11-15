Şanlıurfa'da sahipsiz köpek dehşeti: Ceylanpınar'da 5 koyun telef oldu

Şanlıurfa Ceylanpınar'da sahipsiz köpeklerin ahıra girerek 5 koyunu telef etmesi, mahallede paniğe yol açtı. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 16:46
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, sahipsiz köpeklerin ahıra girmesi sonucu 5 koyun telef oldu.

Olay, besici Halil Akkuş'a ait ahırda yaşandı. Akkuş, hayvanlarını yemlemek için ahıra girdiğinde koyunlarını telef olmuş halde buldu ve durumu jandarmaya bildirdi.

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Maddi zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını iddia ederek tepki gösterdi. Akkuş, çocukların ve hayvanların tehlike altında olduğunu belirterek yetkililerden acil müdahale talep etti.

Mahalle sakinleri saldırılar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ifade etti. Telef olan 5 koyun, iş makinesi ile kazılan çukura gömüldü.

Jandarma soruşturması

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

