Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpek Saldırısı: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpek Saldırısı Ortaya Çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sahipsiz köpeğin kadına saldırısına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, 27 Ocak'ta yaşanan olayda Emine Aydınlıkta başta olmak üzere Muhammed Emir Altundal ve Mesut Altundal yaralandı. Saldırı sonrasında ağır yaralanan Aydınlıkta, ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi, diğer yaralılar ise taburcu oldu.

Mahalleler Karantinaya Alındı

Olayın ardından saldıran köpeğin ölü bulunması ve kuduz tespit edilmesi doğrultusunda Bahçe ve Divan mahalleleri karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hemen harekete geçerek mahalledeki hayvanların aşılanmasını sağladı.

Divan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Altundal, sahipsiz köpeğin saldırması sonucu iki yeğeninin yaralandığını aktararak, "Köpek Bahçe köyünde bir kadının burnunu kopardı. Kadın Diyarbakır'a sevk edildi, şu an yoğun bakımda. Daha sonra bizim köye geldi ve yeğenimi ısırdı. Biz de yakalamak isterken diğer yeğenimi de ısırdı. Yeğenlerimin tedavisi yapıldı, şu an durumları iyi. Devlet bu hayvanları toplasın, barınaklara götürsün," şeklinde konuştu.

Güvenlik Kamerasından Acı Anlar

Sahipsiz köpeğin Emine Aydınlıkta'ya saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri, Aydınlıkta'nın yere düştüğü anı gözler önüne seriyor.

Resmi Açıklama ve Önlemler

Siverek Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların tedavilerinin gerçekleştirildiği belirtilirken, köpekten alınan numuneden çıkan kuduz sonucu mahallelerin 6 ay süre ile karantinaya alındığı duyuruldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi: "Olayın ardından, Divan, Bahçe ve Takoran mahalleleri ile çevrelerinde rast gelinen sahipli-sahipsiz bütün kedi ve köpeklere kuduz aşıları yapılmış, Siverek Belediyesi tarafından tespit edilen hayvanlar Şanlıurfa'daki hayvan barınağına götürülmüştür. Ayrıca, tüm tarafların koordineli çalışmalarıyla gerekli önlemler ivedilikle alınmıştır."