Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Hayatını Kaybeden Öğrencinin Cenazesi Defnedildi

Şanlıurfa'da Trajedi: Öğrenci Sevda Özkaya Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerden kaçarken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Harran Üniversitesi öğrencisi Sevda Özkaya (27), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Gülveren Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Özkaya, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra Şanlıurfa-Mardin kara yoluK.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile Drama Yaşıyor

Sevda'nın ailesi trajik olayla sarsıldı. Anne Emine Özkaya, kızının öğretmen olmayı hayal ettiğini belirterek, "Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum. Bu şehirler sahipsiz mi? Kimse başka annelerin yanmasını istemiyor," dedi.

Baba Cemil Özkaya ise sahipsiz köpeklerin halk için oluşturduğu tehlikeye dikkat çekerek, "Bu hayvanlar yüzünden birçok kişi yaralanmış durumda," ifadelerini kullandı.

Arkadaşları Korku Dolu Anları Anlatıyor

Özkaya'nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül, otobüsten indikten sonra yaşadıkları korkuyu paylaştı. "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Sevda o yola çıktı ve araç çarptı," dedi.

Kazanın Detayları ve Kamera Kayıtları

Sevda Özkaya'nın kazadan önceki anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşlarıyla birlikte hareket edişi ve kaza sonrası olay yerine koşan insanların anları yer alıyor.

Üniversiteden Açıklama

Harran Üniversitesi, olayın üniversitenin doğrudan müdahil olamayacağı kampüs dışındaki bir alanda gerçekleştiğini belirterek, Özkaya'ya Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diledi.

Cenaze Töreni ve Toprağa Verilme

Sevda Özkaya'nın cenazesi, ailesi tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi'ne getirildi ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Amcası Arafat Cin, yeğeninin kaybından dolayı acısını dile getirdi.

Valilikten Açıklama ve Soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, sahipsiz hayvanların bakım ve rehabilitasyonu için çalışmaların hızlandırılacağı belirtildi ve Sevda Özkaya'ya başsağlığı dileği iletildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.