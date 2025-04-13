Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerden Kaçarken Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da, sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken bir otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Sevda Özkaya (27) hayatını kaybetti. Olay, Gülveren Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, akşam saatlerinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Şanlıurfa-Mardin kara yolunda karşı tarafa geçmeye çalışırken, K.A. yönetimindeki 06 BR 6210 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, Özkaya’yı hastaneye kaldırdı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı.

Özkaya'nın ailesi, sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ederek, duyduğu acıyı dile getirdi. Anne Emine Özkaya, "Kızımın sadece bir sınavı kalmıştı, sadece bir sınav için gelmişti. Bu şehirler sahipsiz mi? Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını istiyorum" dedi.

Baba Cemil Özkaya ise, sahipsiz köpeklerin tehlikesine dikkat çekerek, "Bu köpekler yüzünden kimileri araçların altında kalıyor, kimileri yaralanıyor. Sahipsiz köpeklerin toplatılması gerekiyor" diye belirtti.

Özkaya’nın arkadaşı Berfin Reyhan Kırmızıgül, otobüsten indikten sonra yaşanan olaydan bahsederek, "Otobüsten inince köpekler saldırdı. Biz başka tarafa koştuk, o yola çıktı ve araç çarptı" şeklinde konuştu.

Özkaya’nın cenazesinin, Şırnak'ın Silopi ilçesi'nde defnedileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Özkaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi.