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Şanlıurfa'da Sahte Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenleyen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:18
Şanlıurfa'da Sahte Sürücü Belgesi Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek bu belgeleri sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon ile ilgili bilgileri paylaştı. Vali Şıldak, jandarmanın her türlü suçla mücadelede kararlılığını vurguladı.

Operasyon kapsamında, sahte sürücü belgesi basıp satışı gerçekleştiren kişilere yönelik denetimler yapıldığı kaydedildi. Yapılan aramalarda, 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı ve diğer çeşitli belgeler ile materyaller ele geçirildi.

Ele geçirilen belgeler arasında 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca da bulunuyor.

Vali Şıldak, yakalanan üç kişi hakkında adli işlem başlatılacağını duyurdu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli...

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sahte sürücü belgesi düzenleyerek sattıkları gerekçesiyle 4 şüpheli yakalandı. Aramalarda, sahte olan 31 KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartının yanı sıra 35 senet, 1 boş senet defteri, 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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