Şanlıurfa’da Şarampole Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 2 Yaralı

Hilvan yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: Ahmet Akpolat yaşamını yitirdi, Mehmet Akpolat ve Ali Abak yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:36
Hilvan yolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Hilvan yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp şarampole devrildi.

Otomobilde bulunan Ahmet Akpolat, Mehmet Akpolat ve Ali Abak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulansla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ahmet Akpolat hayatını kaybetti.

Akpolat’ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan Mehmet Akpolat ve Ali Abakın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili olarak adli ve idari işlemler kapsamında soruşturma başlatıldı.

