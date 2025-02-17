Şanlıurfa'da Savcılar Sitesi Saldırısında Şehitler Anıldı

Viranşehir'de Şehitler Günü Anma Töreni

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 8 yıl önce terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve bekçi İbrahim Kete dualarla anıldı.

Viranşehir Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Kemal Ülkü, şehit İbrahim Kete için Karatepe Mahallesi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda birçok vatandaş da yer aldı ve şehitler için dualar okundu.

Daha sonra, ilçe protokolü ile birlikte şehidin mezarını ziyaret eden Kaymakam Ülkü, aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti.

Adliye Ziyareti ve Taziyeler

Şehit Ahmet Oktay Günak için de, Viranşehir Adliyesi'ni ziyaret eden Ülkü, Başsavcı Vekili Abdullah Samet Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkan Vekili Hüseyin Denizli ve adliye personeliyle bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.

Hatırlanacağı üzere, 17 Şubat 2017 tarihinde Yenişehir Mahallesi'ndeki Savcılar Sitesi'ne düzenlenen terör saldırısında, Ahmet Oktay Günak ve İbrahim Kete şehit olmuş, 48 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete dualarla anıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yıl önce terör örgütü PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ile bekçi İbrahim Kete dualarla anıldı.