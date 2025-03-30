Şanlıurfa'da Şehit Olan Polis Memuru Mesut Acar, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve hastanede şehit düşen 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Acar’ın naaşı, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından Muş'un Hasköy ilçesine getirildi. Tören, Hasköy Merkez Ulu Camii'nde gerçekleştirildi. Burada, Acar’ın eşi Ecem Acar ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Acar’ın naaşı, Muş Müftüsü Halil İbrahim Demir tarafından kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye bağlı Elmabulak köyündeki kabristana defnedildi.

Saygı atışının ardından Muş Valisi Avni Çakır, şehidin eşine Türk bayrağı takdim etti ve Acar ailesine başsağlığı diledi. Törene, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, AK Parti İl Başkanı Melik Emre ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi. Hasköy Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törende, şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Şanlıurfa'da firari bir hükümlünün yakalanması sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 33 yaşındaki polis memuru Mesut Acar'ın cenazesi, memleketi Muş'ta toprağa verildi. Hasköy Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törende, şehidin eşi Ecem Acar ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.