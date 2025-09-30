Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Haliliye'de düzenlenen operasyonda piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca ile 4 şarjör ve 252 fişek ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:34
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler: piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek.

Gözaltı ve Soruşturma

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek ele geçirdi ve 2 şüpheliyi yakaladı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde Yangın Tatbikatı
2
Antalya'da Bıçakla Cinayet Davasında Sanık İlk Kez Hakim Karşısında
3
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman kapatıldı
4
İstanbul Ümraniye'de İzinsiz Pankart: 6 Zanlı Yakalandı
5
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı
6
İstanbul Polis Bandosu, Üsküdar Huzurevi'nde 1 Ekim Konseri
7
Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Festivalde Dağıtıldı

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar