Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilenler: piyade tüfeği, av tüfeği, tabanca, 4 şarjör, 252 fişek.

Gözaltı ve Soruşturma

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

