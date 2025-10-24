Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Birecik ve Suruç'ta düzenlenen operasyonda 1 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 3 tabanca, çok sayıda fişek ve 7 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 12:20
Operasyon ve ele geçirilenler

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" kapsamında Birecik ve Suruç ilçelerinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 3 tabanca, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek ile çok sayıda şarjör, kesici alet ve hücum yeleği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İki ilçedeki adreslerde yapılan aramalarda, 1 piyade tüfeği, 6 av tüfeği, 3 tabanca, 590 farklı çap ve ebatlarda fişek ile çok sayıda şarjör, kesici alet ve hücum yeleği ele geçirildi.

