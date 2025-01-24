Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen geniş çaplı bir silah kaçakçılığı operasyonunda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda, 1 zanlı tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak'ın Açıklamaları

Vali Hasan Şıldak, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Birecik, Bozova, Haliliye, Harran ve Siverek ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenlediğini duyurdu.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu tüfek, 13 tabanca, 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, farklı silahlara ait 34 şarjör ve toplamda 555 mermi ele geçirildi.

Vali Şıldak, söz konusu operasyonun öneminin altını çizerken, gözaltına alınan 9 şüpheliden işlemleri tamamlanan birinin tutuklandığını belirtti.