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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da yapılan operasyonda 10 zanlı, yasa dışı silahlara sahip olmaktan gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 15:09
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da, silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele" çerçevesinde Haliliye, Suruç, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda, toplamda 10 tabanca ve 116 mermi ele geçirildi. Elde edilen silahlar ve mermiler, kanun dışı faaliyetlerin önlenmesi amacıyla toplandı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Yetkililer, silah kaçakçılığıyla mücadele etmek ve bölgede asayişi sağlamak adına operasyonların devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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