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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:06
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonun detayları hakkında bilgi veren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığı ile mücadele amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda Ele Geçirilen Malzemeler

Gerçekleştirilen aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 1 gece görüş gözlüğü, farklı silahlara ait 7 şarjör ve 226 mermi ele geçirildi. Vali Şıldak, bu operasyon sonucu 2 zanlının gözaltına alındığını ve işlemlerinin tamamlanarak tutuklandığını ifade etti.

Bu operasyon, bölgedeki silah kaçakçılığına karşı önemli bir adım olarak kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 4 uzun namlulu tüfek, 1 gece görüş gözlüğü, farklı silahlara ait 7 şarjör ve 226 merminin ele geçirildi.

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