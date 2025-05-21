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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen silah ve mühimmat dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 14:36
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Birecik ve Siverek ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslerde arama yapan jandarma ekipleri, operasyonda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 3 şarjör ve 57 mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarma tahkikatının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu operasyon, ildeki silah kaçakçılığı sorununa karşı verilen mücadelenin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Şanlıurfa Valiliği, bu tür operasyonların devam edeceğini ve güvenliğin sağlanması için gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2...

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği ile 3 şarjör ve 57 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2...

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 tabanca, av tüfeği ile 3 şarjör ve 57 mermi ele geçirildi.

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