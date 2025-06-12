Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 6 Uzun Namlulu Silah ve 15 Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Büyük Silah Operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi. Yapılan bu başarılı operasyonda 19 şüpheli de gözaltına alındı.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ruhsatsız silahların bulunduğu tespit edilen adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detaylarını paylaştı. Aramalar sırasında, ele geçirilen silahların yanı sıra 45 şarjör ve 1067 mermi de bulundu.

Görüntülerde, ekiplerin arama gerçekleştirdiği samanlık, kayalık alanlar ve hatta bir elektrik süpürgesinin toz haznesi gibi sıradan yerlerde ruhsatsız silahları bulması dikkat çekti.

Bu operasyon, bölgedeki silah kaçakçılığı ve asayiş sorunlarına karşı yürütülen etkili mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, samanlık ve kayalıklar arasına gizlenmiş 6 uzun namlulu silah, 15 tabanca ve 13 av tüfeği ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.