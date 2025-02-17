Şanlıurfa'da Silah Paylaşımına Operasyon: 19 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da Sosyal Medyada Silah Paylaşımına Eğer Eylem

Şanlıurfa'da sosyal medya platformlarında çeşitli silahlarla paylaşımda bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanması amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü sanal devriye faaliyetleri sonucunda, sosyal medya platformlarında silah paylaşımı yapan şüpheliler belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 pompalı tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 62 kartuş ile 9 fişek ele geçirildi.