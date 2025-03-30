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Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Hayatını Kaybeden Var

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, başka bir kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:00
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga: Hayatını Kaybeden Var

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde Silahlı Kavga Faciası

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, bölge halkını derinden etkiledi. Olay, ilçeye bağlı Yaslıca Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma sonrasında silahlı çatışmaya dönüştü. M.K. (46) ile aralarındaki husumet nedeniyle H.K. (64), S.K. (69) ve L.K. (43) ile tartışması sonucunda M.K., tabancayla bacağından yaralandı.

Kavga sırasında durumu daha da kötüleştirmek istemeyen Müslüm K. (71), her iki tarafla da akrabalık bağı bulunan bir kişi olarak, kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak bu sırada rahatsızlanarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Müslüm K.'nın sağlık durumu hakkında yapılan ilk incelemeler sonucu, kalp krizi geçirdiği tespit edildi ve hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililer, olaya dair incelemeleri sürdürmektedir.

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