Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı, ilçede paniğe neden oldu. 43 yaşındaki Ferhat Akbulut'un kullandığı otomobile, Siverek-Çermik kara yolu Bayırözü Mahallesi'nde 45 yaşındaki A.A. tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.

Olayın hemen ardından, silah seslerini duyup durumu bildiren mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yaralı Akbulut, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından A.A. olay yerinden kaçıp bir eve sığındı ve burada havaya ateş açtı. Şüpheli, bir süre sonra güvenlik güçlerine teslim oldu. Olay sonrası, güvenlik güçleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.