Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: İş Yeri ve Ev Kurşunlandı

Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı Gündemde

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Atatürk Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yeri ile eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay, iş yeri sahibi Y.G'ye ait iş yerine ve eve düzenlendi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından yapılan saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Güvenlik kameralarının görüntülerinde, şüphelinin bir otomobilden inerek iş yerinin önünde ateş açtığı ve ardından hızla kaçtığı görülüyor. Şans eseri, olayda yaralanan kimse olmamakla birlikte, hem iş yeri hem de evde ciddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından, ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye intikal etti ve şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Saldırının sebepleri henüz netlik kazanmadı ve araştırmalar sürüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir iş yeri ile eve silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.