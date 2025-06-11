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Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 18:32
Şanlıurfa'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçak kullanılarak gerçekleşen kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Kale Mahallesi Seyfioğlu Caddesi'nde, Suriye uyruklu aileler arasında yaşanan bir tartışma sonucu patlak verdi.

Mahalle sakinlerinin yaptığı ihbar üzerine, bölgeye derhal sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan kişilerden Basil Suud ve Mustafa Soud bıçakla, Abdullah Suud ise silah ile yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı ve mahallede güvenlik önlemleri alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı....

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı....

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

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