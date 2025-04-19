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Şanlıurfa'da Sulama Göletinde Boğulma Olayı: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da sulama göletine giren 13 yaşındaki çocuk, yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 18:32
Şanlıurfa'da Sulama Göletinde Boğulma Olayı: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Trajik Boğulma Olayı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Kırsal Karadut Mahallesi'nde yaşanan üzücü olayda, yüzmek için sulama göletine giren Suriye uyruklu 13 yaşındaki Muhammed Reşo, gözden kayboldu.

Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine, olay yerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, jandarma ve sağlık hizmetleri sevk edildi.

Arama kurtarma ekipleri, dalgıçların da katılımıyla göletin derinliklerinde arama çalışmaları gerçekleştirdi. Ne yazık ki, göletin dibinden çıkarılan Muhammed Reşo'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu trajik olay, bölgedeki güvenlik önlemlerinin arttırılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yüzmek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

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