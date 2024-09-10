Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Boğulma Olayı

Şanlıurfa'da Trajik Boğulma Olayı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, sulama kanalına düşen 14 yaşındaki Suriye uyruklu Mohammed Beşir hayatını kaybetti. Olay, Kırsal Amaçlı Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında meydana geldi.
Küçük Çocuk Kanalda Kayboldu
Mohammed Beşir, kanala girdiğinde akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü ile jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.
Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset
Arama kurtarma ekipleri, yoğun çalışmalara rağmen küçük çocuğun cesedine olay yerinden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ulaştı. Ceset, sudan çıkarıldıktan sonra gerekli incelemeler yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.