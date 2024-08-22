Şanlıurfa'da Sulama Kanalındaki Kayıp Kardeşler Arasında Acı Son

Şanlıurfa'daki Üzücü Olay

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi'nde, bir sulama kanalına giren iki kardeşten ikincisinin cesedi bulunarak acı bir sonla sonuçlandı. Olay, 20 Ağustos tarihinde Büyüktürbe Mahallesi'nde meydana geldi.

Kayıp Kardeşler Yusuf ve İsa Hamadi

Yabancı uyruklu olan Yusuf Hamadi (12) ve ağabeyi İsa Hamadi (16), sulama kanalına girdiklerinde akıntıya kapıldılar. İlk olarak İsa'nın cesedi bulunmuştu, ardından Yusuf'un bulunması için arama çalışmaları günlerce sürdü.

Arama Çalışmaları ve Bulunan Ceset

Yusuf Hamadi'yi arama çalışmaları devam ederken, dalgıç ekipler bugün kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında cesedini buldu. Olay yerine, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edilmişti.

Üzücü Sonuç

İki kardeşin kaybolduğu bu elim olay, aileleri ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından kurtarma ekipleri, süregelen destekleriyle bölgedeki çalışmalara devam etti.