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Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonetler Çarpıştı: 11 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki tarım kamyonetinin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 20:47
Şanlıurfa'da Tarım İşçilerini Taşıyan Kamyonetler Çarpıştı: 11 Yaralı

Şanlıurfa'da Kamyonet Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan iki kamyonetin çarpışması sonucu toplamda 11 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Ş.E. yönetimindeki 63 EB 718 plakalı kamyonetin, H.Ç. tarafından kullanılan 63 HN 375 plakalı kamyonete arkadan çarpmasıyla meydana geldi. Kaza, Siverek-Viranşehir kara yolu üzerindeki kırsal Karakeçi Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Olay Yeri ve Yaralıların Durumu

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla birlikte çevredeki diğer araçlar tarafından Siverek ve Viranşehir hastanelerine sevk edildi.

Olayın ardından, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerinin bulunduğu iki kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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