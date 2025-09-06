Şanlıurfa'da termometre 49 dereceyi gösterdi
Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden Şanlıurfa'da termometreler 49 dereceyi gösterdi.
Kentte etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Vatandaşlar gölgelik alanlara yöneldi
Atatürk Bulvarı'nda bulunan termometre 49 dereceyi gösterirken, vatandaşlar parklar ve ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.
Sakinlik gözlendi
Sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde ise sakinlik gözlendi.
