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Şanlıurfa'da Termometreler 48 Dereceyi Gördü

Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 14:51
Şanlıurfa'da Termometreler 48 Dereceyi Gördü

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Kentte etkisini sürdüren kavurucu sıcaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da, bazı vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Tarihi çarşılar bölgesinde ise, vatandaşların serin havada alışveriş yapmaları için vantilatörler çalıştırıldı. Aynı zamanda, çocukların Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Hasan Paşa Camisi avlusundaki su kanalına girerek serinlemeye çalıştığı gözlemlendi.

Vatandaşlardan Servet Murat, kentte havanın çok sıcak olduğunu belirterek, gölgelik ve ağaçlık alanlarda zaman geçirdiğini ve su ile elini yüzünü yıkayarak serinlemeye çalıştığını aktardı.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi.

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