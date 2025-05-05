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Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 01:24
Şanlıurfa'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kaza, ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.

Olay, Siverek-Diyarbakır kara yolunda gerçekleşti. Ahmet Günel (66) idaresindeki 60 HL 708 plakalı otomobil, H.K. (37) yönetimindeki 42 JL 309 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza, Yuvar Mahallesi civarında yaşandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobildeki yolculardan biri olan İbrahim Ertaş (24) için acı haberi verdi ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Günel ise ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

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