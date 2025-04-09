Şanlıurfa'da Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Şanlıurfa kentinde, hafta başında başlayan ve bugün de devam eden toz taşınımı, günlük yaşamı zorlaştırıyor. Özellikle görüş mesafesinin düşmesi, sürücüler için tehlike yaratıyor.

Görüş Mesafesi Düşüyor

Şehir genelinde etkili olan toz bulutları, birçok bölgede görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Gözle görülen etki, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde sorun teşkil ediyor.

Araçlar Tozla Kaplandı

Toz taşınımının bir diğer olumsuz etkisi ise park halindeki araçların üzerinin tozla kaplanması. Araç sahipleri, tozdan etkilenen araçlarını temizlemek zorunda kalıyor.

Yetkililer, hava kalitesine dikkat edilmesi ve dışarıda olunduğunda gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü.