Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Faik Artun (57) yönetimindeki 34 EZJ 512 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve eşi Sultan Artun (42) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef Sultan Artun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.