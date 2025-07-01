DOLAR
39,82 -0,02%
EURO
46,92 0,09%
ALTIN
4.273,98 -1,06%
BITCOIN
4.217.415,46 1,54%

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 19:22
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 19:22
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Faik Artun (57) yönetimindeki 34 EZJ 512 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve eşi Sultan Artun (42) 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maalesef Sultan Artun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
2
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
3
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
4
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor
6
Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi
7
Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!